اتحاد اليد الجزائري يتوعد بعقوبات تشكل "مثالا للجميع" بعد أحداث عنف

جهينة نيوز:

توعد الاتحاد الجزائري لكرة اليد الاحد باتخاذ عقوبات تشكل "مثالا للجميع" في أعقاب أحداث عنف شهدتها قاعة بريكة في شرق البلاد الجمعة، ما تسبب بإصابة حكام ورجال أمن، في أحدث شغب تشهده الرياضة المحلية.

وقال رئيس الاتحاد حبيب لعبان في تصريح لوكالة فرنس برس "ما شهده لقاء أمل بريكة وأولمبيك عنابة محزن ولن نتركه يمر دون عقوبات تكون مثالا لكل للجميع".

أضاف "لا يمكن ان نسمح بمثل هذه الافعال فهذا ليس من ثقافتنا كجزائريين وكرياضين وخاصة كناشطين في كرة اليد".

وأوضح لعبان ان العقوبات من المتوقع ان تصدر خلال الأسبوع المقبل "بعد اجتماع لجنة الانضباط"، مشيرا الى ان أحداث العنف تسببت في اصابة الحكمين سيد علي حميدي الذي اصيب في عينه وزميله يوسف بلخيري الذي تعرض الى خلع في مفصل الكتف.

وذكرت صحيفة "البلاد" ان 25 شخصا من رجال الأمن والحماية المدنية اصيبوا في الاحداث.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت عبر مواقع الكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مشجعي أمل بريكة بولاية باتنة (500 جنوب شرق الجزائر) وهو يلقي الكراسي الى الميدان، قبل قيام العشرات منهم باقتحام أرض الملعب والبدء برشق الكراسي في اتجاه مدرجات الفريق الخصم.

وجرى اللقاء الجمعة بين أمل بريكة والجار أولمبيك عنابة ضمن المرحلة الأخيرة من موسم الدرجة الأولى لبطولة كرة اليد، حيث يتأهل الفائز لبطولة الامتياز، فثارت ثائرة جمهور بريكة في الدقيقة 52 اي قبل ثماني دقائق من صافرة النهاية، عندما كانت النتيجة 21-23 لصالح الضيوف.

ولم يجد لعبان اي تفسير لغضب الجمهور على الحكم سوى "المنطق غير السوي القائل بالفوز الحتمي والصعود الى قسم الامتياز مهما كان الثمن".

وكان اتحاد كرة اليد اصدر بيانا عقب الاحداث حمل المسؤولية كاملة لمسؤولي أمل بريكة وجمهوره "الذين تسببوا بتهديد حياة الحكام وممثلي الاتحاد في هذه المباراة".

وشهدت ملاعب كرة القدم الجزائرية في الفترة الماضية سلسلة من أحداث العنف، أدت أبرزها في وقت سابق من نيسان/أبريل الحالي، الى اصابة أكثر من 100 شخص في مباراة بين مولودية الجزائر ونادي شبيبة القبائل في نصف نهائي الكأس المحلية.

الا انه من النادر ان تشهد ملاعب كرة اليد أحداث مماثلة.

واعتبر لعبان ان "ما شهدناه في قاعة بريكة شيء غير معتاد".

المصدر أ ف ب