اتفاق يقضي بخروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في كفريا والفوعة

الأحد, 29 نيسان 2018 الساعة 21:12 | شؤون محلية, أخبار محلية

اتفاق يقضي بخروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في كفريا والفوعة

جهينة نيوز:

اعلن التلفزيون السوري، اليوم، عن التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات الإرهابية والدولة السورية.

وينص الاتفاق على خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين

على ان يتم تنفيذ المرحلة الأولى في الاتفاق بتحرير 1500 من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين، بالاضافة إلى تحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال

وقال التلفزيون ان تنفيذ الاتفاق يبدأ فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان


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