فرز ٣٥٦ مهندسا ضمن مؤسسات وزارة النقل

جهينة نيوز:

ذكرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن وزير النقل المهندس علي حمود، اصدر قرارا بفرز المهندسين ضمن مجال عمل وزارة النقل.

وقالت الوزارة ضمن منشورها اليوم، "ان القرار شمل فرز ٣٥٦ مهندساً موزعين على الإدارة المركزية بدمشق والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، والمؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، والشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، والشركة العامة لمرفأ طرطوس، والمؤسسة العامة السورية للنقل البحري، وشركة التوكيلات الملاحية، والمديرية العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري ومديريات النقل في دمشق – ريف دمشق – حلب- حمص – حماة – اللاذقية – طرطوس – الحسكة – الرقة – إدلب -درعا."