إعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

الأحد, 29 نيسان 2018 الساعة 20:37 | مجتمع, أخبار المجتمع

إعفاء رئيس هيئة الأوقاف المصرية من منصبه

جهينة نيوز:

أمر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، بإعفاء رئيس هيئة الأوقاف أحمد عبد الحافظ من منصبه بعد ارتكابه مخالفة.

وأشارت "أنباء الشرق الأوسط"، إلى أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، أحال، في وقت سابق، عبد الحافظ إلى النيابة العامة للتحقيق معه في "بعض التصرفات" غير المسؤولة.

وتتعلق تلك التصرفات، بحسب الشرق الأوسط، ببيع أسهم مملوكة للهيئة في أحد البنوك بالأمر المباشر دون الرجوع إلى مجلس إدارتها.

وشغل عبد الحافظ، وهو أكاديمي ومصرفي سابق، منصب رئيس هيئة الأوقاف في منتصف العام الماضي.

المصدر: رويترز


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