وزير خارجية ترامب الجديد "بومبيو" من كيان العدو يطلق تصريح مفاجيء

جهينة نيوز

قال رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي اليوم الأحد، خلال لقائه بوزير خارجية الاحتلال الأمريكي مايك بومبيو، إن على إيران أن توقف سعيها لامتلاك سلاح نووي، على حد تعبيره .

وفي مؤتمر صحفي مشترك قال بومبيو بشكل مفاجيء: " أنشطة إيران في منطقة الشرق الأوسط تقلقنا، الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل في مواجهتها أقوى من أي وقت مضى" , في حين كان العدو الصهيوني يتوقع خطوات أمريكية تجاه إيران و لكن المفاجئة بأن بومبيو أحد صقور إدارة ترامب وضع كيان الإحتلال في الواجهة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تدعو حلفاءها في أوروبا لفرض عقوبات على أفراد وكيانات على صلة ببرنامج إيران لإنتاج الصواريخ البالستية

وحول اتفاق إيران النووي، فقد أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن ستخرج من الاتفاق إذا لم يتم تعديله وفقا لرؤية الإدارة الأمريكية الحالية.

و يذكر أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قال اليوم الأحد، 29 أبريل/نيسان، أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ قرارا بعد بشأن الملف النووي الإيراني.