بالفيديو.. من تقدم الجيش السوري جنوب دمشق واستهدافه لمقرات تنظيم داعش

الأحد, 29 نيسان 2018 الساعة 20:22 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالفيديو.. من تقدم الجيش السوري جنوب دمشق واستهدافه لمقرات تنظيم داعش

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