القبض على قيادي رفيع من قيادات داعش

جهينة نيوز

اعلن قائد شرطة نينوى العميد الركن حمد نامس الجبوري، اليوم السبت، القاء القبض على القيادي في تنظيم داعش إبراهيم مشعل مرعي، في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال الجبوري في بيان، إن "الفوج الخامس في طوارئ شرطة نينوى وبناء على تعاون المواطنين، القى القبض على القيادي في تنظيم عصابات داعش الإجرامية ( ابراهيم مشعل حسن مرعي )"، مبينا انه "كان يعمل بصفة أمير في الأمنية، ولديه شقيق إنتحاري يدعى ( محمود مشعل) فجر نفسه على القوات الأمنية خلال معارك التحرير، وشقيقه الآخر يدعى ( احمد مشعل) تفيد المعلومات بأنه يعمل مع عصابات داعش الإرهابية في قاطع كركوك، واما شقيقه الداعشي ( علي مشعل) موقوف حالياً لدى القوات الأمنية".

وأضاف قائد شرطة نينوى، ان "عملية القبض عليه تمت في منطقة حي الإنتصار في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".

بغداد بوست