الجيش يسيطر على 5 قرى شرق الفرات بعد مواجهات مع ميليشيات "قسد"

جهينة نيوز

أعلن مصدر عسكري سيطرة وحدات الجيش على 5 قرى في الضفة الشرقية من نهر الفرات ، بعد مواجهات مع مسلحي "قسد" المنشرين في منطقة شرق الفرات في دير الزور .

ونقلت وكالة سانا عن المصدر العسكري قوله إن وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت من تحرير بلدات ( الجنينة ـ الجيعة ـ شقره -الحصان ـ حويقة المعيشية ) في الضفة الشرقية لنهر الفرات والتي كانت تحت سيطرة ما يسمى "قوات سورية الديمقراطية" .

ويأتي هذا التقدم أول مرة بعد حادثة القصف الأمريكي على القوات الشعبية السورية حينما تقدمت في محور بلدات الطابية والخشام خلال ملاحقتها لفلول تنظيم "داعش" بحسب ما أفادت به وكالة سانا حينها .

من جهتها ، قالت "تنسيقيات المسلحين" إن مسلحو "قسد" إرسلو تعزيزات عسكرية إلى المنطقة لصد تقدم القوات المسلحة السورية هناك ، وأضافت أن طائرتي أباتشي امريكية أقلعت من حقل العمر باتجاه المنطقة .

وتشهد المنطقة توتر روسي – أمريكي ، على خلفية تسرب معلومات باستشهاد مقاتلين روس خلال الضربة الأمريكية الأخيرة والتي نفذتها المقاتلات الأمريكية على القوات الشعبية في منطقة الخشام .

وقال مصدر في البنتاغون ، في وقت سابق ، إن الخط الساخن بين روسيا و الولايات المتحدة تجنب في حصول صدام عسكري بين القوات الأمريكية والروسية هناك .

وكانت المعلومات أكدت إنشاء القوات الأمريكية لقاعدة جديدة لهم بالقرب من حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط بالشرق السوري.

موقع مراسلون