ترامب يهدد بتعطيل عمل الحكومة ان لم يتم تمرير مشروع بناء الجدار الفاصل مع المكسيك

جهينة نيوز

هدد الرئيس الامريكى دونالد ترامب بتعطيل عمل الحكومة الفدرالية وعدم المصادقة على ميزانيتها فى شهر أيلول القادم ان لم يوفر الكونغرس مبالغ اكبر لتمويل بناء الجدار الفاصل مع المكسيك.

ووقع ترامب فى شهر كانون الثانى من العام الماضى أمرا تنفيذيا ببناء جدار على طول الحدود الامريكية المكسيكية بذريعة منع تدفق المهاجرين غير النظاميين ويصر على أن تدفع المكسيك كلفة بنائه وهو ما ترفضه

الاخيرة.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله أمام تجمع حاشد فى ولاية ميشيغان الامريكية امس تشييد الجدار بدأ ولدينا 6ر1 مليار دولار.. ان قدوم المئات من المهاجرين من أمريكا الوسطى فى قوافل جرارة الى الولايات

المتحدة يعد أحد الاسباب الرئيسية التى تحتم تعزيز أمن الحدود.

وصدق ترامب الشهر الماضى على ميزانية الحكومة الفدرالية الامريكية البالغ حجمها 3ر1 تريليون دولار والتى تكفى لتسيير أعمالها وتنفيذ التزاماتها حتى نهاية ايلول القادم.