مشاهد من تقدم الجيش جنوب دمشق وسيطرته على منطقة "المأذنية" و"التجمع الصناعي" وصولا الى دوار بور سعيد في حي القدم.

الأحد, 29 نيسان 2018 الساعة 14:53 | شؤون محلية, أخبار محلية


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا