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مشاهد من تقدم الجيش جنوب دمشق وسيطرته على منطقة "المأذنية" و"التجمع الصناعي" وصولا الى دوار بور سعيد في حي القدم.
الأحد, 29 نيسان 2018 الساعة 14:53 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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