بوتين: ملتزمون بدعم تطبيع العلاقات بين الكوريتين

جهينة نيوز

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد اتصالا هاتفيا بنظيره الكوري الجنوبي مون جيه إن، وذلك بحسب ما أعلن الكرملين.

وأكد الرئيس الروسي، خلال الاتصال، التزام بلاده بالإسهام في دعم تطبيع العلاقات بين الكوريتين، وذلك بعد القمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وجاء في البيان، الصادر عن الكرملين، "بمبادرة من الجانب الكوري الجنوبي، تمت المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الكوري الجنوبي".

وأضاف البيان "قدم رئيس كوريا الجنوبية تفاصيل عن نتائج اجتماعه في بانمونغوم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".

من جانبه، أكد الرئيس الروسي على "التزام روسيا بمواصلة مساعدتها لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وعلى وجه الخصوص، من خلال تنفيذ المشاريع الثلاثية في مجال البنية التحتية والطاقة الرئيسية".

ورحب الطرفان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين رئيسي الكوريتين، كما اتفقا على إجراء المزيد من التواصل.

سبوتنيك