ستاندرد اند بورز تؤكد تصنيفاتها الائتمانيّة لمجموعة البركة المصرفيّة

جهينة نيوز:

أعلنت مجموعة البركة المصرفيّة ش.م.ب (ABG)، المجموعة المصرفيّة العالميّة الرّائدة التي تتّخذ من البحرين مقرّا لها، أنّ مؤسّسة ستاندرد آند بورز (S & P)أكّدت من جديد تصنيفات المجموعة عندBB+ (على المدى الطّويل) و B (على المدى القصير).

وتعقيبا على هذا التّصنيفات، قالت ستاندرد آند بورز أنّ قوّة مجموعة البركة المصرفيّة تكمن في تنوّعها الجغرافي المتفوّق مقارنة بقريناتها من المؤسّسات الماليّة الأخرى، والمزايا التّنافسيّة التي تستمدّها من وضعها كمصرف إسلامي. كما تعتبر جودة إدارة المجموعة ووضوح استراتيجيّتها من العوامل الإيجابيّة، وكذلك محفظة تمويلاتها المتنوّعة.

وتعليقا على تأكيد تصنيفات مجموعة البركة المصرفيّة من قبل ستاندرد آند بورز، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ عدنان أحمد يوسف إنّ التّصنيفات التي حصلت عليها المجموعة هي شهادة أخرى على أدائنا المستقر والمتنامي خلال الأعوام العديدة الماضية مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ويذكر أنّ مجموعة البركة المصرفيّة (ش.م.ب) مرخّصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من روّاد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدّم خدماتها المصرفيّة المميّزة إلى حوالي مليار شخص في الدّول التي تعمل فيها. ومنحت كلّ من الوكالة الإسلاميّة الدولية للتّصنيف وشركةDagong العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيفا ائتمانيا مشتركا للمجموعة من الدّرجة الاستثماريّة BBB+ ( الطّويل المدى) A3 / (القصير المدى) على مستوى التّصنيف الدولي ودرجة (bh) A+ (الطّويل المدى) A2 (bh) /(القصير المدى) على مستوى التّصنيف الوطني. وتقدّم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفيّة والماليّة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السّمحاء في مجالات مصرفيّة التّجزئة، والتّجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 2.5 مليار دولار أمريكي. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثّل في وحدات مصرفيّة تابعة ومكاتب تمثيل في 16 دولة، حيث تدير أكثر من 700 فرع. وللمجموعة حاليا وجود قويّ في كلّ من تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، المملكة العربية السعودية والمغرب، بالإضافة إلى فرع واحد في العراق ومكتبي تمثيل في كلّ من إندونيسيا وليبيا.