حكم بالاعدام على 6 من عناصر "الاخوان المسلمين" في مصر

جهينة نيوز

اصدرت محكمة النقض المصرية حكما بالاعدام على ستة متهمين من جماعة "الاخوان المسلمين" الارهابية وذلك فى قضية أحداث حريق مطاي التى وقعت عام 2013.

وذكر موقع بوابة الاهرام اليوم ان محكمة النقض اصدرت الحكم على المتهمين الستة بعد ادانتهم فى القضية كما برأت 47 متهما اخرين وذلك فى اطار المحاكمات فى قضية حريق مركز شرطة قسم مطاى بمحافظة المنيا والقتل العمد لعناصر وضباط فى الشرطة المصرية.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت فى اب عام 2017 باعدام 12 متهما ادينوا بالقتل العمد والتجمهر واستعراض القوة فى القضية ذاتها كما قضت بالسجن المؤبد على 119 متهما اخرين.