الجبير يدعو لفرض المزيد من العقوبات على إيران

جهينة نيوز

قال عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، اليوم الأحد إن المملكة تؤيد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران.

وجاءت تصريحات الجبير، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في العاصمة الرياض.

وقال الجبير في المؤتمر: "يجب فرض المزيد من العقوبات على إيران، بسبب دعم الإرهاب والصواريخ".

وتابع "نؤيد سياسة الرئيس ترامب تجاه إيران، خاصة فيما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي مع طهران، ونرى أنه ينبغي أن تفرض عقوبات عليها بسبب دعمها للإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي الجديد، قد قام بأول زيارة له للشرق الأوسط إلى الرياض، من أجل بحث مجموعة من القضايا ذات الشأن المشترك، وأبرزها نية ترامب تعديل الاتفاق النووي مع طهران.