بالفيديو.. بشرى تبرر ظهورها مع ممثل أفلام إباحية؟!

جهينة نيوز:

ردّت الفنانة المصرية بشرى على منتقدي ظهورها في صورة مع ممثل الأفلام الإباحية شريف طلياني.

وحيث قالت خلال مقابلة في برنامج "أنا وأنا" مع الإعلامية سمر يسري، إن "شريف ده ممثل... ولم أكن أعلم أنه ممثل أفلام بورنو، وتصورت معاه على أنه معجب... وحتى لو كنت أعرف أنه ممثل بورنو كنت سأتصور معه لأنني كنت في إطار مهرجان سينمائي أمام الناس كلها، ومحتشمين في ملابسنا وليس عيب أن أتصور معه".

وكان طلياني نشر صورة مع بشرى أثناء وقوفهما على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات الدولية، معلقاً: "مع الفنانة الرقيقة بشرى أثناء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي... بصراحة أتمنى اتجوزها".