الجيش اللبناني: "إسرائيل" خطفت مواطنة من على الحدود في شبعا

جهينة نيوز

قال الجيش اللبناني في وقت متأخر من مساء امس السبت إن دورية حدودية إسرائيلية احتجزت لبنانية في منطقة شبعا واقتادتها عبر الحدود.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام ”أقدمت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل نيسان الساعة 20.30، في خراج بلدة شبعا، على خطف المواطنة نهاد دلي من سكان المنطقة المذكورة، واقتادتها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وتضم منطقة شبعا جزءا صغيرا متنازعا عليه يعتبره كيان الاحتلال جزءا من مرتفعات الجولان السوري المحتل منذ حرب 1967 فيما يقول لبنان إنه جزء من أراضيه.

وهناك قوة حفظ سلام من الأمم المتحدة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وكان آخر صراع مباشر في المنطقة قد دار في 2006 وكان حربا قصيرة بين إسرائيل و حزب الله.

وقال بيان الجيش اللبناني ”اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة الإجراءات اللازمة، فيما تجري متابعة موضوع الخطف مع قوات الأمم المتحدة في لبنان“.

وقال متحدث ياسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ”أنا على دراية بهذا التقرير وليس لدي ما أصرح به لكم في الوقت الراهن“.