روحاني: رغم الصعوبات والمؤامرات إيران ماضية في طريقها نحو مزيد من التقدم

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن مؤامرات الدول المغرضة والمعادية مستمرة في محاولة لبث شعور اليأس والإحباط بين أفراد المجتمع الإيراني الواحد.

وقال روحاني في كلمة له اليوم خلال المهرجان الوطني التاسع والعشرين لتقدير العمال ومجموعات العمل ووحدات العمل النموذجية إن “الشعب الإيراني يتمتع بعراقة تاريخية ويجب على أفراده أن يتحلوا بالأمل حيال المستقبل مع الاعتماد على التخطيط والبرمجة لبناء بلدنا بشكل متطور ومزدهر” مشددا على أن إيران ماضية في طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم رغم كل الصعوبات والمؤامرات التي تتعرض لها.