البامية لمقاومة السرطان وتنظيف الرئتين

جهينة نيوز:

تزخر البامية بالفيتامينات والمعادن الأساسية الضرورية لصحة الجسم، وأبرزها حمض الفوليك الضروري خلال فترة الحمل وما قبلها، لأنه يحول دون تكوّن العيوب الخلقية لدى الجنين. كما يساعد حمض الفوليك على تنظيف الرئتين من رواسب التلوث والتدخين.

والبامية غنية أيضاً بالألياف، التي تعمل كمليّن طبيعي وتحول دون الإمساك، وبالفيتامين A والعديد من مضادات التأكسد الأخرى، مما يسهم في الحفاظ على قوة البصر، ونضارة البشرة، والحؤول دون ظهور البثور وحب الشباب، والوقاية من إعتام عدسة العين. كما تعمل البامية على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، وتساعد بالتالي على ضبط مستوى السكر في الدم.

وبما أن نسبة الفيتامين C عالية جداً في البامية، فإن هذا النوع من الخضر يعتبر مفيداً للوقاية من السعال والزكام، والحدّ من أعراض الربو.

ونظراً لوفرة الألياف والمواد المضادة للتأكسد في البامية، تعتبر هذه الأخيرة وسيلة ممتازة لصدّ خطر الإصابة بالسرطان، ولاسيما سرطان القولون والمستقيم.