هذه هي حقيقة إعتزال مي نور الشريف!

جهينة نيوز:

انتشرت أخبار كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم أن مي نور الشريف قررت إعتزال التمثيل والتفرغ للإنتاج السينمائي، لكن مي ردت على هذه الشائعات، وأكدت أنها غير صحيحة.

وكما أكدت أنها تنوي العودة إلى الاعمال الدرامية من خلال مسلسل ضخم بعد إنتهاء شهر رمضان.

وقد أوضحت أنها تلقت عروضاً كثيرة لخوض سباق الدراما الرمضاني، لكنها إعتذرت عنها لأسباب خاصة دون أن تخوض في هذه الأسباب.

من جهة ثانية، حرصت الشريف على التحدث عن ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل نور الشريف، ودعت له بالمغفرة والرحمة، وتمنت لوالدها أن يكون في الجنة حتى تلحق به.