الرئيس الفلبيني يحظر ارسال العمال الى الكويت بشكل دائم

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن الحظر المؤقت على سفر الفلبينيين للعمل في الكويت بات دائما.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دوتيرتي قوله للصحفيين اليوم في مدينة دافاو جنوب الفلبين "سيبقى الحظر دائما.. لن تجري عمليات توظيف خصوصا للعمالة المنزلية" واصفا الوضع في الكويت بأنه "كارثة" ومؤكدا أنه سيعيد الخادمات الفلبينيات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة فيما دعا الراغبات بالبقاء الى العودة الى بلادهن.

وقال دوتيرتى "أرغب بمخاطبة حسهم الوطني .. عودوا الى دياركم.. بغض النظر عن فقرنا سنعيش.. الاقتصاد بوضع جيد ولدينا نقص في العمالة".

وأوضح دوتيرتي أنه بامكان العمال العائدين من الكويت الحصول على وظائف في الصين مشيرا الى تحسن العلاقات مع بكين التي وصفها بالصديق الحقيقي.

وفرض دوتيرتى في شباط الماضي حظرا على سفر العمال من بلاده الى الكويت بعد مقتل عاملة منزل فلبينية عثر على جثتها في ثلاجة.

وتعمقت الازمة بعد ان طلبت سلطات الكويت الاسبوع الماضي من سفير مانيلا المغادرة على خلفية تسجيلات مصورة أظهرت موظفي السفارة الفلبينية يساعدون العمال على العودة الى بلادهم بعد قيام أرباب عمل باساءة معاملتهم.

وبحسب وزارة الخارجية الفلبينية يعمل نحو 262 الف فلبيني في الكويت نحو 60 بالمئة منهم في العمالة المنزلية.