امرأة وطفلين ضحايا غارات طيران العدوان السعودي على حجة شمال غرب اليمن

جهينة نيوز

قتلت امرأة مسنة وطفلان الليلة الماضية جراء غارات للطيران السعودي على مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وذكر موقع /المسيرة نت/ اليمنى ان طيران العدوان السعودي استهدف منازل المواطنين في منطقة شليلة بمديرية حرض الحدودية ما أدى الى استشهاد امرأة وطفلين.

وأوضح الموقع أن مدفعية العدوان قصفت سوق المزرق بالمديرية كما استهدفت منطقة العطن بمديرية بكيل المير متسببة بحدوث أضرار مادية واصابات بين المدنيين.

يذكر أن طيران العدوان السعودى ارتكب خلال الاسبوع الماضي مجزرتين بحق المدنيين فى حجة حيث استهدف بغارات حفل زفاف بمديرية بنى قيس ومحطة وقود فى مديرية عبس ما أدى الى سقوط أكثر من 130 بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين.