نادال يسحق جوفين ويواجه الشاب تيتيباس في النهائي

جهينة نيوز

حجز رفائيل نادال مكانا في نهائي بطولة برشلونة المفتوحة للتنس بفوزه على ديفيد جوفين 6-4 و6-صفر محققا انتصاره 18 على التوالي و400 في مسيرته على الملاعب الرملية.

وسيلتقي نادال المصنف الأول عالميا مع اليوناني الشاب ستيفانوس تيتيباس في النهائي اليوم الأحد حيث سيسعى لاحراز اللقب للمرة 11 بعد أسبوع واحد من فوزه ببطولة مونت كارلو للأساتذة للمرة 11 أيضا.

وبدأ اللاعب الاسباني المولود في مايوركا المباراة ببطء على ملعب رفائيل نادال حيث خسر إرساله في الشوط الأول ليتقدم جوفين المصنف العاشر 2-صفر.

وكسر نادال إرسال منافسه سريعا ليدرك التعادل ثم كسره مرة أخرى في الشوط العاشر ليفوز بالمجموعة الأولى.

وعاد نادال لمستواه في المجموعة الثانية بينما بدأ جوفين، الذي فاز في مباراة من ثلاث مجموعات على روبرتو باوتيستا أجوت في دور الثمانية في التراجع. وانتفض اللاعب البلجيكي أخيرا في الشوط السادس لكنه استسلم في نهاية المطاف أمام نادال المتخصص في الملاعب الرملية، وخسر إرساله للمرة الثالثة في المجموعة عندما سدد الكرة خارج الملعب لتنتهي المباراة في ساعة واحدة و22 دقيقة.

وصعد اليوناني تيتيباس (19 عاما) لأول نهائي في بطولات رابطة اللاعبين المحترفين عقب فوزه على الاسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 عالميا 7-5 و6-3.

وحقق تيتيباس أكبر انتصار في مسيرته أمس الجمعة عندما هزم النمساوي دومينيك تيم وصيف البطل العام الماضي والمصنف السابع على العالم بمجموعتين متتاليتين ولم يكن المرشح للفوز أمام كارينيو بوستا الذي يتقدم عليه بفارق 52 مركزا في التصنيف العالمي.

رويترز