ايران تؤكد انها ستستأنف نشاطاتها النووية بشكل أوسع في حال خرجت أمريكا من الاتفاق النووي

جهينة نيوز

اعلن المتحدث باسم لجنة الامن القومى في مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين نقوى حسيني أن ايران ستستأنف نشاطاتها النووية بشكل أوسع من ذي قبل في حال خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وقال نقوى حسينى فى تصريح له اليوم ردا على التصريحات التى أطلقها الرئيسان الامريكى دونالد ترامب والفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل حول اضافة بنود الى الاتفاق النووي ان "ايران ترفض هذه التصريحات وقد اجريت محادثات ولمرة واحدة حول هذا الاتفاق ولن تقبل اضافة أي بند اخر اليه".

واعتبر نقوى حسيني أن الاتفاق النووي لم يعد بالنفع على ايران بالشكل المطلوب حيث ما زال المسؤولون الامريكيون يشوشون على أجواء الاستثمار فيها.

وأكد العديد من المسؤولين الايرانيين في تصريحاتهم على مدى الايام الماضية أن بلادهم لن تقبل أى تغيير فى الاتفاق النووى المبرم مع مجموعة خمسة زائد واحد.