ليون يتقدم للمركز الثاني في الدوري الفرنسي بعد فوزه على نانت

جهينة نيوز

فاز اولمبيك ليون 2/صفر على نانت في دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم أمس ليتقدم الى المركز الثاني ويدعم فرصه فى التأهل الى دورالمجموعات في دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل.

ويتأهل أول فريقين مباشرة الى دور المجموعات في دوري الابطال بينما يخوض صاحب المركز الثالث الادوار التمهيدية.

ويملك ليون 72 نقطة من 35 مباراة متفوقا بنقطة واحدة على موناكو بينما يحتل اولمبيك مرسيليا الذي يواجه أنجيه خارج ملعبه المركز الرابع برصيد 69 نقطة.

وحسم باريس سان جيرمان اللقب قبل خمس جولات على النهاية.

وأحرز المهاجم الايطالى ماريو بالوتيلى هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح نيس صاحب المركز السادس التعادل 1/1 على مضيفه ستراسبورغ.