أبراج يوم الاحد 2018/4/29 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 29/4: لايخاف، يعرف كيف يربح المعركة الكلامية، اجتماعي، ثرثرته فريدة من نوعها لا تزعج بقدر ما تسلي،يحب الانتصار والمفاجئات،يهتم بالقرارات المدروسة بلحظة واحدة، يهوى الفن أو السفر أو العلاقات العامة ويكون ناجح فيها لأنه قوي وصبور وهو من الابراج التي تحب الجذور والأرض، هذه السنة فيها قطف فرح ونجاح وارتقاء درجات سلم نجاح بسرعة، بالحب هذه السنة سنة اختبار وليست سنة قرارات، بالعمل هناك ضباب وحيرة لا يوجد مجال للوضوح، للبعض ولادة طفل، سنة اثبات في نهايتها، ممكن توقيع عقد شراكة ويكون ناجح على الصعيد العاطفي والحب، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: أمورك المالية في شراكة لبرامج، مشغول بأمور مالية لا تسمح للشؤون الشخصية أن تضيع فرص منك، نظم حساباتك لا تجلس وحيداً على العكس راجع وضعك، أنت فعلاً بحاجة أن تتواصل مع الناس، يوجد تعاون وتفاهم مع الآخرين، احتمال تطور يغير بعض اتجاهاتك، حاول ان تفصح عما في قلبك بوضوح لكي تحسم أمرك، اليوم للبعض عندهم رسوم أو سلفة أو ملكية مشتركة، برنامج توفير، مرافقة مريض، نهار لا بأس فيه مولود الحمل.

الثور : سوف تسير قضية أو تطرح شكوك حول فريق عمل أو شريك معين، يمكن أن تتفاجئ بما ستكشفه هذه الفترة، لا تأخذ قرارات مفاجئة ربما يكون فيها تسرع تولد سوء تفاهم مع الشركاء، عاطفي أو مالي أنت قادر أن تقنع أو تحاجج بوجهة نظرك، حاول أن تستغل الوضع و دع الآخرين راضين عليك لأن الأمور من ناحية الشراكة جيدة لكن يوجد بعض العراقيل أول التأجيل مولود الثور.

الجوزاء: بما أنك مارست نفوذك في اليومين الماضيين فاليوم مختلف خفف ضغط، اتجاهاتك جديدة تفرض نفسها، لهذا السبب حضّر نفسك، و كن مقتنع جداً ومتحمس، لأن لديك تراكم أعمال في هذا النهار، سوف تنجز عمل مهم وجبّار، و كن هادئ حتى تكون قادر على انهاء أعمالك المتراكمة، و كن بعيد عن التوهم والخوف، ولا تنسى أن تداري صحتك لأنه احتمال أن تسهر حتى تنهي أعمالك أو يمكن أن يكون عندك تنقل من مكان لمكان مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم تستعيد نفقات عمل ، تنشر أفكار بشكل جيد، يمكن أن تتلقى دعوة لمناسبة اجتماعية مهمة، تمارس نفوذك، سوف تلعب دور ايجابي، و نراك في مجالات واسعة، ويمكن أن أن تحصل على مبلغ من المال غير متوقع، لا تنسى اليوم أنه متميز كثيراً على الصعيد العاطفي و تتطلع على أخبار جميلة، اليوم محظوظ وصوتك مسموع مولود السرطان.

الأسد: حاول اليوم أن تقدم نصيحة لا ترتكب أخطاء، أنت اليوم طباعك تميل للمجازفة والتسرع والتشنج، كن هادئ وغير متسرع على صعيد عائلتك، تطلب أشياء منك تخص العائلة والمفترض أن تسهل مهامك، انتبه من غيوم سوداء تحلق فوق رأسك وتهدم كل شيء بصورة انفعالية، حاول أن تعيد النظر بأمر يخص منزلك أو دعوة للعائلة، وانتبه من الأدوات الحادة كي لا تصيب بجروح أو حروق، حاول أن تعيد النظر وانتبه على منزلك مولود الأسد.

العذراء: اتصالات لقاءات عدة ملفات، اليوم نهارك يحمل لك احاطة بأشخاص يطمأن قلبك لهم، تشعر بالفرح وتقضي وقت جيد معهم، يوم ايجابي سوف تبدأ بتخطيط وخوض تجربة عن طريق اتصالات ولقاءات ومقابلات حتى تتوصل إلى اتفاقية تفتح لك آفاق اجتماعية جديدة، وأيضاً يحمل لك هذا النهار صدفة غير متوقعة، اليوم يخلق جو تشويق وحديث وكلام وزيارات، يوم مناسب للطلاب أيضاً، اليوم مواعيد كثيرة عند العذراء.

الميزان: تخوض تجارب مالية مهمة، تحس بالأمان أكثر بسبب دعم عائلي أو من فرصة عمل لهذا السبب افتح ذهنك لكي تكون قادر على تلقي مبلغ من المال غير متوقع، وكن عملي بالقضايا المالية، لا تذهب بالأوهام للبعيد، راجع أوضاعك المالية، وفكّر بالصرف والدفع، كن واقعي اليوم، ولكن يوجد للبعض فرص مالية ومكسب أو هدايا.

العقرب: بعد الحذر والانفعال والاحباط لديك اليوم طاقة من حماس ومعنويات ومشاعر قوية وتعيش نجومية وأوضاع اجتماعية، وتلاحظ اليوم المحبة تنال جاذبيتك وتخطف الأنظار، تذهب على موعد استثنائي، تقلب صفحة جديدة، اليوم من الأيام الجميلة لك مولود العقرب.

القوس: رتب أمورك وراجع أوضاعك وتجنب خيبات الأمل، اليوم تعمل خلف الكواليس، وتغيّب عن الظهور، احتمال بتدخل عنصر من الماضي يعمل لك بلبلة، ونصيحة لك كن جدّي بأمورك و حذر ولا تعمل أشياء جديدة و كن لديك نفس طويل ولا يوجد نشاط، حاول اليوم أن تكون في الأشياء التي تكون فيها روتين، خذ قسط من الراحة وانتبه على غذائك وابتعد عن التأثير بالماضي والمحيط مولود القوس.

الجدي: نهارك اليوم محمي بشكل عام يحمل لك تجارب جديدة ومميزة، تشعر بالارتياح والقوة مع الأصدقاء، تحقق رغبة من خلال لقاء ببعض الأشخاص أنت ابتعد عنهم أو يمكن أن تكون مصالحة مهمة وسط مرح أو احتفال، يوم مسلي لكي تتخطى العقبات بثقة بالنفس، شارك بعض أحلامهم، وتحل معهم قضايا انسانية وتحل ألغاز لأن اليوم وضعك جيد، نشيط على صعيد الأصدقاء، ولقاء بمعارف قديمة وجديدة لم تراهم من فترة طويلة مولود الجدي.

الدلو: مشغول بملاحظات ومسؤوليات لكن كن دبلوماسي ولا تتسرع بالتعاطي مع الآخرين، يمكن أن تتفاجئ بطلب غير عادل أو بتصرف مقلق ممكن أن تخوض نقاش عالي النبرة يؤدي إلى غضبك، ولكن نصيحة حاول أن تنهي ما عليك من عمل وتثبت جدارتك وتدفع بمصالحك لكي تتوصل لطريق تصاعدي، اليوم نهار للعمل والمسؤوليات الجديدة مولود الدلو.

الحوت: تشعر من الصباح بأحداث تسير على نمط سريع، يوم جميل بالاجمال مواعيد، نهار جيد مليء بالمتغيرات العامة على صعيد سفر واتصالات ممكن مع الخارج أو اتصالات بعيدة أو عمل له امتداد بعيد، نهار لكي تخطط وتنجح وتستفيد من حدثك، اليوم محظوظ خبر جميل، أجواء رومانسية مناسبة لكي تلفت الانظار، مولود الحوت يمكن اليوم أن تبيع أو تشتري أو تربح.