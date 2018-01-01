إشبيلية يقيل مونتيلا بعد 4 أشهر من تعيينه

جهينة نيوز:

دفع المدرب الايطالي فينتشنزو مونتيلا ثمن تدهور اشبيلية، اذ أعلن النادي الاسباني اقالته السبت من منصبه بعد اربعة اشهر فقط من تعيينه وسلم الشعلة للمخضرم خواكين كاباروس.

وكتب النادي الاندلسي في بيان "اتخذ النادي هذا القرار بسبب سلسلة النتائج السيئة للفريق الذي لم يفز منذ 13 اذار/مارس".

وبخسارته الجمعة امام ليفانتي 1-2، وهي الرابعة في آخر سبع مباريات، تواصلت متاعب اشبيلية في المركز السابع.

ويأتي هذا القرار بعد اسبوع من الخسارة المذلة امام برشلونة صفر-5 في نهائي مسابقة الكاس.

وكان مونتيلا (43 عاما) قد عين في نهاية كانون الاول/ديسمبر بدلا من الارجنتيني ادواردو بيريتسو.

وتحت اشراف الايطالي، اقصى اشبيلية مانشستر يونايتد الانكليزي من ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا (0-0 و2-1)، وبلغ ربع النهائي للمرة الاولى منذ 1958، لكنه اقصي لاحقا امام بايرن ميونيخ الالماني (1-2 و0-0).

وفي 28 مباراة، فاز مونتيلا مع اشبيلية 11 مرة وتعادل 7 مرات وخسر في 10.

اما كاباروس (62 عاما) الذي كان من دون فريق بعد رحيله عن الأهلي القطري، فلا يملك سوى اربع مباريات في الدوري لمحاولة البقاء بين المركزين الخامس والسابع والتأهل بالتالي الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وكان كاباروس قد اشرف على اشبيلية بين 2000 و2005.

المصدر أ ف ب