بالفيديو.. "السومو الباكي" منافسة عجيبة في اليابان

جهينة نيوز:

يلجأ مصارعو السومو في اليابان إلى حمل أطفال رضع يبكون في المعابد، اعتقادا منهم أن الأمر يجلب الصحة الجيدة ويبعد الشرور.

وشارك في احتفال "السومو الباكي"، يوم السبت، قرابة 160 طفلا في معبد سونسوجي الذي يرجع تاريخه إلى أربعة قرون.

ويحمل مصارعان طفلين في كل جولة ويدفعانهما للبكاء ويقرر حكم أي الطفلين يبكي بصوت أعلى بينما يلتقط الآباء والأمهات الصور ويشجعون من خارج الحلبة.

وقالت كيزوكي كانيماتسو، أم طفل عمره تسعة أشهر "هذه فرصة لا تتكرر في العمر لذا تقدمت بطلب مشاركة، يحدوني الأمل كل يوم أن يتم اختيارنا. أنا سعيدة لان (طفلي) بكى كثيرا"

وتقام احتفالات مماثلة في معابد بمختلف أرجاء اليابان. ويشترط أن يكون الطفل المشارك من مواليد العام السابق ويجري الاختيار من خلال قرعة.

المصدر Sky news