هامبورغ يهزم فولفسبورغ في قمة النجاة من الهبوط

جهينة نيوز:

فاز هامبورغ بطل اوروبا السابق (3-1) على مستضيفه فولفسبورغ في قمة النجاة من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم (السبت)، ليواصل انتفاضته من أجل البقاء قبل جولتين على النهاية.

وتقدم الفريق الزائر من ركلة جزاء نفذها بوبي وود في الدقيقة 43، قبل أن يضاعف لويس هولتبي تفوقه بضربة رأس في نهاية الشوط الأول.

واستقرت ركلة حرة نفذها يوسيب بريكالو في الدقيقة 78 في شباك يوليان بولرزبيك ليمنح فولفسبورغ بعض الأمل.

لكن هامبورغ، وهو الفريق الوحيد الذي شارك في جميع نسخ دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقه في 1963، هز الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لوكا فالدشميدت، ليحقق فوزه الثالث في اخر أربع مباريات.

وما زال هامبورغ في المركز 17، لكنه قلص الفارق إلى نقطتين فقط مع المركز 16 المؤهل لملحق الهبوط ويحتله ماينتس برصيد 30 نقطة، قبل أن يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ غداً الأحد.

ويملك فولفسبورغ 30 نقطة أيضا في المركز 15، لكنه يتفوق بفارق الأهداف على ماينتس.

المصدر رويترز