بالصور ..تعليقات السوريين الساخرة على السيول التي غمرت مناطق في سورية

جهينة نيوز

رغم الحرب المستمرة على سورية منذ سبع سنوات يبقى السوريين يتميزون بروحهم الساخرة و الفكاهية في أشد المصائب, و التعليقات الساخرة تطال كل الاحداث السياسية و الاجتماعية و حتى المجموعات الارهابية لا تسلم من تعليقات السوريين, و جديد تعليقات السوريين على السيول التي ضربت منطقة الشرق الأوسط و أدت الى فياضانات في دمشق و مناطق أخرى, و فيما يلي بعض ما رصدته جهينة نيوز من تعليقات ساخرة على الفيضانات, و منها تعليقات على صور معدلة على الفوتوشوب و منها صورة حقيقية لمجموعه شباب حول النارجيلة في وسط مياه السيل.