بالفيديو..بعد ست سنوات الكشف عن تواطؤ قوات الأندوف مع جبهة النصرة في الجولان المحتل - فضيحة

خاص جهينة نيوز

من غير المعلوم إذا كانت الأمم المتحدة هي المتورطة أو الحكومة النمساوية أو كليهما و لكن من المؤكد أن قوات الأندوف متورطة تماماً و متواطئة مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي و مع كيان الإحتلال الصهيوني, و مع الفيديو الذي كشف النقاب عنه اليوم تتكشف فصول جديدة من فصول التآمر على سورية التي وصلت الى تحالف بين قوات الأندوف مع تنظيم جبهة النصرة.

و من الواضح بأنه لم يجري تهريب السلاح و الإرهابيين من كيان الإحتلال الصهيوني الى سورية فحسب بل أكثر من ذلك فقد كانت القبعات الزرقاء (قوات الفصل – الأندوف) تشاهد كمائن جبهة النصرة للجنود السوريين و لا تقدم تقاريرها و بل تراقب و تتواطأ و أكثر من ذلك تدين سورية, و اليوم بعد خمس سنوات و بعد مطالب مشبوهة من كيان الإحتلال الصهيوني لاعادة قوات الأنديف الى الاراضي السورية كشف عن فيلم توثيقي يؤكد تورط الأندوف مع تنظيم جبهة النصرة الارهابية, حيث تم قتل تسع رجال شرطة سوريين أمام أعين قوات الأندوف

و بحسب موقع كورن النمساوي الناطق بالألمانية فإن وزير الدفاع النمساوي يحقق بفضيحة مدوية لقوات الأندوف التي تشارك فيها بلاده , و بحسب الخبر فإن مجهولون قدموا شريط الفيديو لوزير الدفاع النمساوي و الفيديو قد تم تسجيله في أواخر العام 2012.

و يبقى السؤال هل تسريب هذا الفيديو نوع من الإعتذار من سورية حين كانت قوات الأندوف متواطئة مع الإحتلال الصهيوني و مع العصابات الإرهابية.؟؟ و كيف لسورية أن تسمح بعودة الأندوف بعد مشاهدة هذا الفيديو و خصوصاً أن جزء من الشريط الحدودي لايزال يخضع لسيطرة داعش و جبهة النصرة.؟

المصدر JP NEWS