وزير المالية.. زيادة الرواتب تحتاج لإمكانيات ولدى الحكومة أولويات

جهينة نيوز:

قال وزير المالية مأمون حمدان على هامش المؤتمر السنوي الأول لنقابة المهن و المحاسبين، أن موضوع زيادة رواتب الموظفين يحتاج إلى دراسات وإمكانيات وأن لدى الحكومة أولويات تعمل عليها ومن ثم فإنه يتعلق بسياسة اقتصادية واجتماعية للدولة بشكل عام.

ونقلت الوطن عن حمدان قوله، أنه هناك دراسات يومية تتعلق بزيادة الرواتب، منوها الى أنه “لا يمكن للوزارة أن تقوم بذلك بمفردها، وهي تدرس العبء المالي ولكنها ليست صاحبة القرار وتكلمت عن ذلك ألف مرة ودائماً تسألون عن الموضوع نفسه إذاً لماذا هناك مجلس وزراء؟”.

وعن موضوع مهنة المالية والمحاسبية أشار حمدان إلى أن هذه المهنة والمنظمات المختصة في هذا المجال هي شريكة للحكومة، و المطلوب منها تقديم البيانات التي على أساسها نتخذ القرارات.