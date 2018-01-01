السيد الحوثي: اغتيال الرئيس الصماد لن يمر دون حساب

جهينة نيوز

قال زعيم حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في مستهل كلمته المتلفزة و ذلك بعد ساعات من تشييع رئيس المجلس السياسي الشهيد صالح الصماد: نتقدم بالشكر والتقدير لكل الأحرار الذين عبروا عن تضامنهم مع شعبنا في هذه الحادثة المؤلمة, نتقدم بالشكر للسيد حسن نصرالله ولكل الذين أبرقوا ببرقيات عزاء من مختلف البلدان العربية والإسلامية, نتوجه بالتقدير لشعبنا العزيز في حضوره المهيب في تشييع الشهيد الرئيس صالح الصماد, الحضور كان كبيراً ومشرفاً بالرغم من محاولات الترهيب منذ مساء أمس ولكن مع ذلك كان الحضور متميزاً ولائقاً بالشعب اليمني العظيم.

و عن العدوان السعودي على اطراف جنازة الرئيس الصماد قال السيد الحوثي: ما حدث أثناء التشييع من تصرفات طائشة وحمقاء تدل على مدى انحطاط ودناءة قوى العدوان التي أسفرت عن شهيد وجريحين, و اضاف: رغم الغارات صمد الحاضرون وقدموا رسالة الشموخ والإباء والعزة والوفاء, قادة العدوان أعراب لا يفهمون ولا يعقلون ولا يشعرون وطبع الله على قلوبهم, و أكد أن رسالة الحاضرين خلال الغارات على مراسم التشييع كانت رسالة مهمة قد لا يفهمها قادة العدوان.

و عن تحالف العدوان السعودي قال الحوثي: النظامان السعودي والإماراتي اتخذوا أمريكا آلهة ويفعلون ما تأذن لهم به وبات حرامها حرامهم وحلالها حلالهم, و أضاف: السعودية و الإمارات تقتلان المدنيين في المدارس والأفراح وفي العزاء والتجمعات المدنية لأن أمريكا سمحت لهم بذلك ظناً منهم أنهم سينالون من إرادة الشعب اليمني وهذا مجرد وهم.

و عن إغتيال الرئيس الصماد أكد السيد الحوثي: اغتيال الرئيس الصماد جريمة ظالمة وتعد انتهاكاً للقانون الدولي وكانت برصد أمريكي, مضيفاً: أمريكا لها أدوار أساسية في العدوان وفي المهمات القتالية لأن التحرك المعلوماتي هو ركن أساسي في الحرب و شدد على أن الأمريكي شريك في اغتيال الرئيس الصماد بشكل مباشر.

و أكد السيد الحوثي أن: استشهاد الرئيس الصماد جدد العزم والهمة ورفع مستوى المسؤولية عند شعبنا, قائلاً: هذه الشهادة أحيت مشاعر العزة والاباء والاستفزاز في شعبنا كما كانت بداية العدوان, وأضاف أن شهادة الرئيس الصماد أعطت الشعب طاقة جديدة وعزما متجدداً واندفاعاً أكثر نحو التضحية, و شدد أن جميع المسؤولين السياسيين يتوقعون الشهادة والكل يتحرك بالرغم من هذه المخاطر

و أضاف السيد الحوثي: ترامب شره لدرجة عجيبة ويريد حلب قوى العدوان لدرجة, و أكد أن قوى العدوان يحشدون المرتزقة من مختلف الدول ويواصلون عملهم على استقطاب المرتزقة في الداخل, و شدد أن هذا العدوان الأجنبي يسعى الى احتلال بلدنا وسلب شعبنا ورأينا نموذجاً في المناطق المحتلة من نهب للشعب وهتكٍ للأعراض.

و أكد السيد الحوثي أن اغتيال الرئيس الصماد لن يمر دون حساب, مضيفاً: يجب أن يكون الشهيد الصماد ملهماً لكل أحرار البلد للتحرك في كل الجهات.

هذا و أكد السيد الحوثي: أن العدوان على بلدنا ليس منفصلاً عن المؤامرة الكبرى التي تستهدف المنطقة, والمستفيد الأول من المؤامرة التي تستهدف المنطقة هو الأمريكي والاسرائيلي, و قال ان الارتباط بين النظام السعودي والإماراتي مع أمريكا واسرائيل أصبح واضحاً.

و دعا أحرار الأمة التحرك لمواجهة المؤامرة التي تستهدف القدس وفلسطين والسعي بالوصول للأمة لحافة الانهيار.