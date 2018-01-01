أنباء عن سحب قوات الاحتلال الامريكي من قرية تل السمان في محافظة الرقة

السبت, 28 نيسان 2018 الساعة 20:43 | سياسة, عربي

أنباء عن سحب قوات الاحتلال الامريكي من قرية تل السمان في محافظة الرقة

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية عن إنسحاب قوات الاحتلال الامريكي من قرية تل السمان في ريف الرقة الشمالي فيما لم يصدر اي تصريح رسمي لقوات تحالف الاحتلال الامريكي.

و تناقل ناشطون نبأ سحب الخبراء الأمريكيين من القاعدة و ذلك بالتزامن مع أنباء عن نية واشنطن سحب قوات إحتلالها و إستبدالها بقوات إحتلال من ما يسمى الناتو العربي.

و يذكر أن حركات مقاومة و إحتجاجات بدأت في محافظة الرقة ضد الاحتلال الامريكي و في حال تأكد صحة نبأ الإنسحاب الامريكي فربما يكون بسبب الخوف الامريكي على مصيرهم في منطقة تستعد الى طردهم شعبياً.


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