الدول الضامنة تؤكد ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها

جهينة نيوز:

في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الضامنة لمسار استانا أكدت روسيا وتركيا وإيران، اليوم، على ضرورة الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها ورفض أي مخططات تقسيمية.

وتضمن البيان دعوة الدول الثلاث، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتقديم الدعم لسوريا فيما يصب في مصلحة جميع السوريين.

وجاء في البيان، الذي صدر عقب لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث "تأكيدا على أهمية الجهود الرامية لخفض العنف، أكد الوزراء مجددا الالتزام بالحفاظ على نظام وقف إطلاق النار، والذي يمكنه خفض العنف على الأرض، وقد لعب دورا فعالا في تخفيف المعاناة الإنسانية".

كما رفض البيان بشدة أي تقويض لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدا على أهمية مواجهة أي أجندة مماثلة بحجة مكافحة الإرهاب.

وتابع البيان "ناشد وزراء الخارجية المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، مساعدة سوريا في مصلحة جميع السوريين. بما في ذلك من خلال المشاركة في إزالة الألغام، وإعادة البنية التحتية الرئيسية للبلاد، وتوفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية من خلال الحفاظ على التراث التاريخي للبلاد".

وأكد البيان، أنه "تم الاتفاق على عقد جلسات تشاور مستمرة بين روسيا وإيران وتركيا ومبعوث الأمم المتحدة لتسهيل تشكيل لجنة دستورية ضمن توصيات جنيف و مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بالتنسيق مع الدول الثلاث الضامنة".