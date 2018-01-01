السويدي إبراهيموفيتش يرشح بلده للتتويج بمونديال 2018

جهينة نيوز

رشح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش منتخب بلاده للفوز بلقب بطولة كأس العالم المقررة في روسيا هذا الصيف.

وقال مهاجم نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "لم أعد جزءا من المنتخب السويدي منذ أن أنهيت مسيرتي الدولية (عام 2016)، لذا لا يوجد هنا ما يناقش. هل سأذهب إلى كأس العالم؟ نعم، أنا ذاهب إلى هناك. هذا ما كنت أتحدث عنه طوال هذا الوقت. سأسافر إلى روسيا لمشاهدة مباريات كأس العالم. أعتقد أن السويد هي المرشحة للفوز باللقب، لأنها أفضل بدون زلاتان".

وراجت أخبار مؤخرا حول نية إبراهيموفيتش العدول عن قرار اعتزاله دوليا، من أجل قيادة منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018، قبل أن يفند رئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم لارس ريشت كل هذه الشائعات، وأكد أن الهداف التاريخي للسويد لن يشارك في المونديال المقبل.

المصدر:RT