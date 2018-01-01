قتلى وجرحى سعوديين جراء اطلاق القوات اليمنية 8 صواريخ باليستية على جيزان

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية اليوم 8 صواريخ بالستية من نوع بدر واحد على أهداف اقتصادية وحيوية في محافظة جيزان جنوبي السعودية، وذلك ردا على جرائم العدوان.

وأقرت مصادر سعودية رسمية بأن أربعة صواريخ على الأقل أصابت أهدافها في جيزان، وتسببت بسقوط قتلى وجرحى.

في سياق متصل قالت مصادر عسكرية إن القوات اليمنية المشتركة نفذت عمليات نوعية استهدفت مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الطلعة والشرفة في نجران، مشيرة الى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين، اضافة الى مقتل 5 جنود آخرين في عمليات قنص بنجران.