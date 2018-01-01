لافروف: موسكو ملتزمة بوحدة سورية وسيادتها.. العدوان الثلاثي أعاد جهود التسوية السياسية للأزمة السورية إلى الوراء

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التزام بلاده بوحدة سورية وسيادتها ووقوفها ضد مشاريع التقسيم.

وقال لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الضامنة لأستانا بموسكو: “إن موسكو مستمرة بدعم الشعب السوري في مكافحة الإرهاب”.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك قال لافروف: إن العدوان الثلاثي على سورية أعاد جهود التسوية السياسية للأزمة في سورية إلى الوراء ولن نسمح بأي محاولة لتقسيمها.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه لا بديل للعملية الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في سورية على أساس القرار 2254، وأضاف..”نرفض محاولة بعض المعارضات الخارجية فرض شروط مسبقة للحوار السوري السوري”.