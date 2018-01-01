ميسي يودع انيستا برسالة مؤثرة

جهينة نيوز:

وجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رسالة مؤثرة في وداع زميله الإسباني أندريس انييستا عقب إعلان الأخير الرحيل عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

ميسي نشر رسالة عبر حسابه الخاص في انستغرام "أندريس، شكراً لكل هذه الأعوام في كرة القدم، لقد كان شرفاً لي الاستمتاع بهذه الرياضة إلى جانبك وقضاء الكثير من اللحظات التي لن تنسى سوياً".

وأضاف "أتمنى لك التوفيق في المرحلة المقبلة في كرة القدم وفي حياتك، أنت ظاهرة، داخل وخارج الملعب، سنفتقدك".

وكان الدون انييستا قد أعلن، أمس الجمعة، نهاية رحلة عمرها 22 سنة مع برشلونة توج خلالها بكل الألقاب الممكنة مع النادي الكتالوني.