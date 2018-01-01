مقتل 3 من كبار قادة الجيش الصومالي في تفجير انتحاري تبنته "حركة الشباب"

جهينة نيوز

قتل ثلاثة من كبار قيادات الجيش في الصومال، اليوم السبت في تفجير انتحاري.

وأعلنت الشرطة الصومالية، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز"، مقتل 3 من كبار قادة الجيش في تفجير انتحاري تبنته حركة "شباب المجاهدين" الإرهابية بوسط البلاد.

وذكرت "رويترز"، نقلا عن مسؤول في الشرطة الصومالية يدعى عبد الرحمن حاجي، إن "3 من كبار قادة الجيش قتلوا في معسكرهم في التفجير الانتحاري الذي وقع في بلدة غالكيو بوسط البلاد".

ولفت مسؤول الشرطة إلى أن "حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع"، مشيرة إلى أن "حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة تبنت مسؤولية التفجير".