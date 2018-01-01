الكرملين: لن يكون هناك قاعدة لمواصلة الحوار دون متانة الاتفاق النووي الإيراني

السبت, 28 نيسان 2018 الساعة 13:10 | سياسة, عالمي

الكرملين: لن يكون هناك قاعدة لمواصلة الحوار دون متانة الاتفاق النووي الإيراني

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن ثبات خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني هو الأهم، لأنه لن تكون هناك قاعدة لاستمرار الحوار دونها.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعرف موقف الأوربيين بشأن ضرورة الحفاظ على الصفقة… هذا هو التوافق الموضوعي الوحيد الذي تمكنا من التوصل إليه بين كل الأطراف المعنية نتيجة عمل مضن جدا، لذا فإن أي استمرار وتطوير للوضع في إطار التسوية لاحقا يمكن أن يتم فقط على قاعدة شيء موضوعي ما. وهذه القاعدة الموضوعية هي خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف: "الأهم هو ثبات هذه الصفقة، وإلا فلن تكون هناك قاعدة لاستمرار الاتصالات واستكمال الحوار".

سبوتنيك


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