الجيش وحلفاؤه يسيطرون بالكامل على حي المادنية بالقدم جنوب دمشق

جهينة نيوز

سيطر الجيش وحلفاؤه اليوم بالكامل على حي المادنية في القدم جنوبي دمشق. وذلك حسبما ذكرت قناة العالم الاخبارية.

وكانت وحدات من الجيش واصلت تقدمها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الاسود وذلك في اطار العمليات العسكرية الرامية الى اجتثاث الارهابيين بشكل كامل من جنوب دمشق.

وأفادت مصادر بأن وحدات الجيش السوري وبإسناد من سلاحي الجو والمدفعية واصلت تقدمها في عدة محاور بمنطقة الجورة والعسالي والحجر الأسود جنوب دمشق بعد كسر تحصينات الإرهابيين الأساسية في المنطقة.

وتمكنت وحدات الجيش البرية خلال الايام الماضية من كسر دفاعات التنظيمات الارهابية وقطع العديد من خطوط امدادها بعد اشتباكات عنيفة سقط خلالها العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير العديد من الآليات والمقرات بما فيها من ذخيرة وعتاد.