فيروس رهيب بلا علاج يهدد سكان أستراليا ؟!

جهينة نيوز:

أدى فيروس محير لا علاج له حتى الآن إلى وفاة عدد كبير من السكان الأصليين لأستراليا، وفقاً لما ذكرت صحيفة “لوبسيرفاتو” الفرنسية.

وحيث يعاني قرابة عشرين مليون شخص في العالم من فيروس “تي” اللمفاوي البشري، وهو مرض خطير ينتشر بشكل لافت في منطقة أستراليا الوسطى.

وينتقل الفيروس “تي” عبر طرق عدة مثل العلاقة الجنسية والحقن بالدم، كما ينتقل أيضاً من الأم إلى الجنين عبر الرضاعة، ويؤدي في بعض الأحيان إلى أشكال خطيرة من سرطان الدم، وقد يسفر عن الوفاة في غضون أسابيع.

وتفضي العدوى في حالات أخرى إلى صعوبات في العمود الفقري تتحول في ظرف وجيز إلى شلل كامل في جسم الإنسان.

ولا يوجد أي دواء فعال في الوقت الحالي للعلاج من المرض، ويقول خبراء الصحراء إن ثمة ضرورة لبحث واسع النطاق عن علاج لضحايا الفيروس الذي لا يسمع به كثيرون.

وبحسب أرقام نقلتها صحيفة “غارديان”، فإن 45 في المئة ممن فُحصُوا في مدينة بأستراليا الوسطى، يحملون الفيروس الخطير وهو معدل مرتفع بآلاف المرات قياسا بسكان أستراليا الآخرين.