“Puma” تستعد لاطلاق ساعتها الذكية ؟!

جهينة نيوز:

ذكر موقع “TechRadar” المتخصص بشؤون التقنية أن شركة “Puma” الألمانية تستعد لإطلاق ساعات ذكية منافسة.

وتبعاً للموقع فإن “Puma أبرمت اتفاقاً مدته 10 سنوات مع شركة Fossil الشهيرة بصناعة الساعات الفاخرة، سيتم بموجبه تصنيع ساعات ذكية تقوم الأولى بالإشراف على تصميمها الخارجي، وتتولى Fossil تطوير المكونات الداخلية لها، حيث ينتظر أن يطرح أول نماذجها عام 2019”.

ومن المفترض أن تزود تلك الساعات بتقنيات تساعد مستخدميها على قياس النبض وتبلغهم بمعدل النشاط البدني وعدد الخطوات التي يقطعونها كل يوم، فضلاً عن أنها ستكون قادرة على الاتصال بالهواتف والأجهزة الذكية.

وكما تأتي تلك الخطوة من “Puma” في سعي منها لمواكبة بعض الشركات المنافسة كـ “Adidas” و”Nike”، إذ أطلقتا في السنوات الأخيرة العديد من الأجهزة والأساور الذكية المخصصة للرياضيين.