100 مليار دولار حجم التجارة المتوقع بين الصين وروسيا العام الجاري

جهينة نيوز

قالت وزارة التجارة الصينية إن حجم التجارة المتوقع بين الصين وروسيا قد يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي أو سيتخطى ذلك الرقم هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن ليو شيويه سونغ المسؤول في وزارة التجارة الصينية قوله في مؤتمر صحفي أمس: إن “التجارة البينية تكتسب قوة دافعة” لافتا إلى أن النمو في حجم التجارة بين الصين وروسيا في الربع الأول من هذا العام زاد بنسبة 30 بالمئة.

وأضاف سونغ: إن “الصين ستستمر في توسيع الاستثمارات البينية والتعاون في المجالات الرئيسية الاستراتيجية مع روسيا لتعزيز الجودة ومستوى التعاون الاقتصادي الثنائي”.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لروسيا على مدار ثمانية أعوام متتالية حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية 84 مليار دولار أمريكي العام الماضي بارتفاع بنسبة 8ر20 بالمئة على أساس سنوي كما ارتفعت استثمارات الصين المباشرة في روسيا بنسبة 72 بالمئة لتصل إلى 22ر2 مليار دولار في عام 2017.