أنصار الله: ردنا على اغتيال "الصماد" سيكون بقدر عظمة الخسارة التي تحملتها الیمن

جهينة نيوز

اعتبر محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله، اغتيال صالح الصماد، جريمة لم تكن لها مثيل من ناحية حجم الجريمة والتفاخر بها.

وأكد البخيتي ان جريمة اغتیال الصماد، لم تكن لها مثيلا بالتاريخ من ناحية الحجم، حيث كانت بحجم قتل رئيس دولة وأيضاً من ناحية التفاخر بالجريمة والصمت الدولي حيالها.

واضاف البخيتي:"انها ليست أول مرة تقتل السعودية رئيساً يمنياً حيث تنصلت من قتل ابراهيم الحمدي ولكن الفرق في انها اعلنت وتفاخرت هذه المرة باغتیال الرئيس الصماد".

وبين البخيتي ان السعودية تمكنت باغتيال الحمدي احداث تغيير مهم لصالحها؛ حيث نقلت الیمن من افضل مرحلة في تاريخه الی اسوء مرحلة. ولكنها لم تحقق هدفها من جریمة قتل الصماد وحدث عكس ذلك لأن المشروع الذي حمله الصماد، كان مشروع الامة وليس مرتبط بشخص.

وهدد عضو المكتب السياسي لأنصار الله أن الرد الیمني سيكون بقدر عظمة الخسارة التي تحملتها الیمن بفقدان الصماد.

واعتبر الحشد الجماهيري لليمنيين في مراسم تشييع جنازة الصماد، مؤشراً لحجم الغضب الجماهيري من هذه الجريمة.

وبين البخيتي ان السيد الحوثي أكد انه سيكون هناك رداً لهذه الجريمة وهذا يثبت انة قد اعطی تعلیماتة الی الجهات المعنية بالرد المناسب لهذه الجريمة.

وأكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله ان هذا العدوان تجاوز ما تبقي من خطوط حمراء في العدوان علی الیمن وبالتالی لايلومنا أحدا في المستقبل عندما نتحرك لتغيير مصير المنطقة.

موقع قناة العالم