"برعي" الحاجب في "شاهد ماشفش حاجة" يعود من جديد؟!

جهينة نيوز:

ظهر المصري سامي جوهر صاحب الشخصية الشهيرة "برعي" في مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، بعد غياب أكثر من 30 عاماً.

وقد أطل "برعي" بملامح مختلفة إذ تجاوز سن الثمانين، علماً أنه ترك الساحة الفنية فجأة أثناء عرض مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، بعد أن قدم الدور لمدة خمس سنوات متتالية.

وقرر السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الطيران، ولم يخبر أحداً حتى أبطال العمل أنفسهم، ثم عمل كطيار لسنوات طويلة، لكنه حصل على فرصة بشركة الطيران الكويتي، ليعمل بها رئيساً لطاقم الضيافة ومشرفاً على رحلات كبار المسئولين بالكويت، رافضاً الكشف عن هُويته الفنية لأحد.

وكما كان "جوهر التقى صدفة بالنجم عادل إمام لتربطه به علاقة قوية لكن الأخير حزن لتركه عالم الفن، حيث قال له الزعيم: تركت الفن ليه يا جوهر صحابك كلهم بقوا نجوم؟!، فكانت إجابته "حسيت أن الفن مش هيديني اللي أنا عايزه وبعدين جاتلي فرصة أحسن ومضمونة في مجال الطيران".