ايران: قمة الكوريتين خطوة مسؤولة في المسار الصحيح لارساء السلام والامن الاقليمي والدولي

جهينة نيوز

رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بقمة رئيسي الكوريتين الشمالية والجنوبية ومساعيهما لازالة التوتر وتطبيع العلاقات واصفا تلك القمة بانها خطوة مسؤولة في المسار الصحيح الذي من شأنه المساعدة بشكل مؤثر على إرساء السلام والامن الاقليمي والدولي.

ودعا قاسمي في تصريح له اليوم الى وجوب استمرار ازالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية وفق المسار الذي بدأه رئيسا الكوريتين دون ربط الترتيبات له بالتدخلات الأمريكية.

وأوضح قاسمي أن السياسة المبدئية والدائمة لايران كانت تعارض أي انتاج أو احتفاظ واستخدام لاسلحة الدمار الشامل ودعمت أي مساع تؤدي الى تجريد العالم من هكذا اسلحة لافتا الى أن بلاده تدعو الى استمرار الفصل الجديد والتاريخي لإزالة التوتر في شبه الجزيرة الكورية بشكل ثنائي ومن دون تدخل وتحريك الدول الأجنبية.

وأشار قاسمي إلى سياسات الولايات المتحدة غير الملتزمة بالتعهدات الدولية وقال “إن تجربة طهران على مدى 40 عاماً ولا سيما التجربة الأخيرة في قضية الاتفاق النووي تثبت أن الحكومة الأمريكية هي لاعب غير قابل للثقة ولا يلتزم بالتعهدات الدولية ولا تتمتع بالاهلية الضرورية للمشاركة في تحديد المعادلات والترتيبات بين الدول”.

وكان رئيسا الكوريتين عقدا امس أول لقاء قمة بينهما في قرية بان مونجوم الحدودية واتفقا على مواصلة مساعي الحوار بين بلديهما وإعلان نهاية الحرب الكورية هذا العام وتغيير اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاقية سلام.