مصير الـ "توماهوك" المأسور في سوريا؟

جهينة نيوز

تنبأت مجلة Popular Mechanics الأمريكية بمصير صاروخ "توماهوك" الذي وصل إلى روسيا وأشارت إلى أنه، يتم عادة لدى دراسة صواريخ العدو فحص أجهزة إرسالها واختبار قدرتها على مقاومة التشويش.

وأضافت أنه يمكن لفحص أجزاء محرك الصاروخ الأسير أن يساعد في تسهيل التعرف على سبيل اكتشافه وهو في الجو بواسطة الأشعة تحت الحمراء.

وكتبت أنه يمكن كذلك الاستفادة من بيانات أجهزة الملاحة للتوصل إلى كيفية تحديد موقع الرادار الدفاعي الذي يحمله الصاروخ.

وذكرت المجلة الأمريكية، أنه يتم تصميم جميع الصواريخ المخصصة لتدمير أهداف العدو، بشكل لا يسمح بفتح أجهزتها.

ومن ناحية أخرى، تلاحظ المجلة أن أسلحة الخصوم تقع بشكل دوري في يد واشنطن أيضا بفضل جهود المؤسسات الاستخباراتية.

وذكرت أن عرض وزارة الدفاع الروسية لشظايا الصواريخ، لا يحمل على الجزم بأن وسائط الدفاع الجوي السورية تمكنت من تدمير الصواريخ الغربية.

المصدر: لينتا رو