الوليد بن طلال يكشف عن خسائره خلال احتجازه رغم مشاريعه في 6 قارات!؟

جهينة نيوز

كشف رجل الأعمال السعودي المعروف الوليد بن طلال، والذي كان من بين المحتجزين بداخل فندق "ريتز كارلتون"، في العاصمة السعودية الرياض، في اتهامات بقضايا فساد، عن خسارته خلال هذا العام وصلت لـ 1.88 مليار دولار.

ودون "ابن طلال" في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر" بحسب (وطن يغرد): على ما قال انه يفتخر بتنفيذه 1000 مشروع في 164 دولة على مدار "على مدار ٣٨ عام.

وكان الوليد، هو السعودي الوحيد، المندرج في قائمة شبكة "بلومبرغ" لأثرياء العالم لعام 2018، حتى الـ 100، بثروة تقدر بـ 17.9 مليار دولار، على الرغم من أن خسارته خلال هذا العام لـ 1.88 مليار دولار، بحسب الشبكة الأمريكية.

واحتل الوليد بن الطلال، المركز الـ 64 في القائمة، وأشارت "بلومبرغ" إلى أنه مؤسس "المملكة القابضة"، وهي شركة مساهمة مقرها الرياض، ولها استثمارات في الفنادق والعقارات والأسهم، بما في ذلك "سيتي جروب" و"جي.إم.إي" و"نيوز كورب"، كما أنه يسيطر على 80% من شركة "روتانا" للإنتاج الفني، وهي واحدة من أكبر شركات الإعلام في الشرق الأوسط، كذلك لديه حصص في موقعي "تويتر" و"ليفت".