أستراليا ترسل طائرة عسكرية لمراقبة سفن كوريا الشمالية

جهينة نيوز

قالت ماريس بين وزيرة الدفاع الاسترالية اليوم السبت إن أستراليا سترسل طائرة عسكرية لمراقبة السفن الكورية الشمالية التي يُشتبه بنقلها بضائع محظورة في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعهد زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خلال اجتماع قمة تاريخي بالعمل من أجل نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أيضا أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إنه سيواصل الضغط على بيونغ يانغ من خلال العقوبات التي فرضت في محاولة لكبح جماح برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

ووعدت استراليا أيضا بمواصلة الضغط اقتصاديا ودبلوماسيا على كوريا الشمالية.

وقالت بين في بيان صحفي إن "أستراليا سترسل طائرة دورية بحرية من طراز بي-8إيه بوسيدون إلى اليابان للمساهمة في فرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي في منطقتنا.

سبوتنيك